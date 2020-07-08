Коронавирус выявлен еще у пяти жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 141, сообщили в среду в минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 7 июля сообщалось о 136 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республике.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 141 гражданина. Выздоровели 112 пациентов», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолирован 91 житель, проведены 2437 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.