Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 118, сообщили в воскресенье в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.

Власти непризнанной республики сообщали, что по состоянию на 27 июня в Карабахе выявили 115 заболевших с COVID-19.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) коронавирус подтвержден у 118 граждан. Вылечились 87 пациентов», — говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 55 жителей, проведен 1921 тест.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.