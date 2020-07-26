Минздрав непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил в воскресенье о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В субботу сообщалось о 212 подтвержденных случаях COVID-19 и 148 выздоровевших пациентах.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 212 граждан. Выздоровели 149 пациентов. К сожалению, скончалась 90-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус, однако смерть наступила от другого заболевания», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

По данным минздрава, на изоляции в Карабахе сейчас находятся 125 жителей, проведен 4691 тест на наличие коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.