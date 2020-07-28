Коронавирус выявлен за сутки еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 217, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав непризнанной НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 217 граждан. Выздоровели 154 пациента», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 126 жителей, проведен 4991 тест на наличие коронавирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что состояние девяти пациентов с выявленным COVID-19 тяжелое, восьми — средней тяжести.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.