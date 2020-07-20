Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 171, сообщили в понедельник в Минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В воскресенье сообщалось о 168 подтвержденных случаях COVID-19 и 134 выздоровевших пациентах.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 171 гражданина. Выздоровели 144 пациента», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 56 жителей, проведены 3796 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.