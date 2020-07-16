Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 156, сообщили в четверг в Минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В среду сообщалось о 153 подтвержденных случаях COVID-19 и 124 выздоровевших пациентах.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 156 граждан. Выздоровели 128 пациентов», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным Минздрава, на изоляции в республике находятся 65 жителей, проведены 3319 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

«Состояние двух пациентов с подтвержденным COVID-19 тяжелое, четырех – средней тяжести», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.