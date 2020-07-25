Коронавирус выявлен за сутки еще у 10 жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 203, сообщили в субботу в минздраве Карабаха.

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В пятницу сообщалось о 193 подтвержденных случаях COVID-19 и 147 выздоровевших пациентах.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 203 граждан. Выздоровели 148 пациентов», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 104 жителя, проведен 4521 тест на наличие коронавирусной инфекции.

В сообщении отмечается, что девять новых случаев коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один — на пункте пропуска при въезде в непризнанную республику.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.