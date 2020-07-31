Коронавирус выявлен за минувшие сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 236, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха.

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 236 граждан. Выздоровели 167 пациентов», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава республики, на изоляции находятся 119 жителей, проведен 5691 тест на наличие коронавирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что новые случаи COVID-19 зафиксированы в столице НКР Степанакерте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.