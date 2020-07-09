Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 142, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 8 июля сообщалось о 141 подтвержденном случае COVID-19 в непризнанной республике и 112 выздоровевших.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 142 граждан. Выздоровели 113 пациентов», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 78 жителей, проведены 2468 тестов. По данным минздрава, новый случай коронавируса был подтвержден у медработника, контактировавшего с больными.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.