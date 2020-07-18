Неизвестные оставили надпись на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция расследовала инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти, но спустя почти месяц выступила с разъяснениями, что ни в какой форме «не поддерживает нацистов».

Как сообщает местное издание Ottawa Citizen, надпись гласила «Nazi war monument» («Нацистский военный памятник»).

При этом, как следует из июньского релиза полиции региона Халтон, правоохранители прибыли на кладбище в связи сообщениями о вандализме 22 июня. Сотрудники полиции установили, что граффити появилось на монументе между 19 и 21 июня. «Из-за содержания граффити это преступление расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти», — еще в июне сообщала полиция.

Однако 17 июля полиция Халтона выпустила новый пресс-релиз «с разъяснениями», в котором заявила, что исходила из того, что преступление было направлено против «украинцев в целом» или «украинских членов этого культурного центра», не уточняя, о каком культурном центре идет речь.

«Изначальные сведения, собранные следователями, указывали на то, что граффити могло быть мотивировано ненавистью, направлено против определенной группы украинцев в целом или украинских членов этого культурного центра. Ни на одном из этапов полицейская служба Халтона не исходила из того, что определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты», — говорится в июльском пресс-релизе полиции.

«Мы сожалеем по поводу какой-либо боли, вызванной ошибочной информацией, которая предполагает, что служба в какой-либо форме поддерживает нацистов», — заявили в полиции. В заявлении отмечается, что расследование еще не завершено.

В 2017 году посольство РФ в Канаде опубликовало фотографию монумента в Twitter, подчеркнув, что в Канаде стоят памятники коллаборационистам и «никто ничего с этим не делает».

Дивизия СС «Галичина» состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Как известно, военнослужащие дивизии СС «Галичина» совершали военные преступления против мирного населения, в частности они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.