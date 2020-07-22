Иммиграционные власти Канады намерены возобновить прерванные из-за пандемии коронавируса слушания в сентябре, но по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера слушания пока не назначены, заявила Mpravda.com представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

IRB — независимый административный трибунал Канады, принимающий решение по иммиграционным делам.

«Хотя совет готовится к возобновлению работы… слушания относительно господина Оберлендера на данный момент не назначены», — сказала Пейп.

Планируется, что слушания не возобновятся ранее 14 сентября, говорится на сайте совета.

Адвокат Оберлендера не ответил на запрос Mpravda.com.

Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 11-12 августа 1942 года зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД под предлогом переселения вывезли в район поселка Змиевская балка не менее 27 тысяч человек, которых затем расстреляли.

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу Оберлендера — экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.

Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.