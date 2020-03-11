СПОРТ

В Канаде отменили Чемпионат мира по фигурному катанию

23:16 11/03/2020

В связи с угрозой распространением коронавируса в Канаде принято решение отменить Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, сообщает ТАСС.

Спортивное соревнование должно было начаться на следующей неделе в Монреале. Проведение турнира планировалось с 18 по 22 марта. По данным пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU), соревнование может состояться не ранее осени текущего года.

«В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае он не состоится ранее октября 2020 года», говорится в сообщении.

Ранее Международный союз конькобежцев объявил, что на данный момент риск для здоровья, связанный с вирусным заболеванием, в Канаде оценивается как низкий. Поэтому спортивные мероприятия должны были проводиться по плану.

Напомним, что из-за коронавируса также приостановлен чемпионат Италии по футболу. Во многих европейских чемпионатах матчи проводятся без зрителей.



