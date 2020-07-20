Один человек скончался и двое пострадали в результате крушения вертолета в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады, сообщает телеканал CTV.

По информации телеканала, полиция получила сообщение о крушении вертолета у озера Торберн в 200 километрах от столицы провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Сент-Джонса.

На борту вертолета находилось три человека, один из них скончался на месте происшествия, двое других пострадали и были доставлены в больницу прибывшими спасателями.

Причина крушения выясняется.