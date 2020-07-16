В провинции Онтарио медведь вошел в дом через парадную дверь, чтобы съесть пиццу, сообщает UPI.

Шон Аткинсон, проживающий в городке Оро-Медонт, установил в помещении камеры безопасности, которые зафиксировали неожиданный визит барибала — черного медведя. Входная дверь не была заперта, он просто открыл ее и зашел внутрь.

На кадрах видно, как зверь роется в коробках с пиццей, лежащих на полу.

Владелец дома считает, что этот инцидент должен напомнить людям о том, что не стоит оставлять мусор в доме, так как остатки еды могут привлечь диких животных.