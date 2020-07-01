Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 104 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, число инфицированных составляет 104 204 человека, скончался 8 591 пациент с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 458) и Онтарио (35 068).

Излечились в общей сложности свыше 67,5 тысячи человек.

С начала эпидемии в стране было проведено более 2,77 миллиона тестов на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.