Количество выявленных случаев COVID-19 в Канаде приблизилось к 102 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, в Канаде подтверждены 101 963 случая инфицирования. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (54 884) и Онтарио (33 853).

С начала вспышки COVID-19 в Канаде скончались 8 454 заболевших. Излечились в общей сложности 64 704 пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.