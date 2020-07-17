Среди новых пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в пятницу в Камбодже, оказались два недавно прибывших в страну американских дипломата, сообщает интернет-версия газеты Khmer Times.

В пятницу минздрав Камбоджи зарегистрировал 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего общее количество заболевших с начала пандемии в стране выросло до 171 человека, сообщает издание.

Двое из пяти новых пациентов оказались американскими дипломатами, «занимающими высокие должности в посольстве США в Камбодже», говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что ни министерство здравоохранения Камбоджи, ни посольство США не раскрыли информацию о том, когда именно и каким маршрутом дипломаты прибыли в Камбоджу, ограничившись лишь сообщением о том, что они находятся на 14-дневном карантине в отдельных изолированных помещениях на территории американской дипмиссии.

Трое новых пациентов, являющихся гражданами Камбоджи, также прибыли в страну из США, они были доставлены на родину одним из вывозных авиарейсов, сообщает издание.

По данным минздрава страны, в Камбодже за все время пандемии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших — 171 человек, выздоровевших — 133 человека. Большинство случаев заболевания в Камбодже — ввозные из-за границы.

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