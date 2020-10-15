Пандемия коронавируса сказалась на технической подготовке знаменитой российской гоночной команды «КамАЗ-Мастер» к предстоящему в январе ралли-марафону «Дакар-2021». Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель команды Владимир Чагин.

«Многие компоненты, которые используем у наших европейских поставщиков, мы не смогли получить либо получали в гораздо большие сроки. Конечно же, это осложнило подготовку автомобилей. Но в то же время мы старались делать все, чтобы не потерять в качестве подготовки. А время уже покажет. Все мы очень хотим, чтобы пандемия, которая нас застала и создала трудности, быстрее прошла», — сказал Чагин.

43-й по счету рейд «Дакар» пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

Команда «КамАЗ-Мастер», которая является самым титулованным участником ралли в зачете грузовиков, планирует выставить на гонку четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509.

Россию в грузовом зачете представят экипажи действующего чемпиона «Дакара» Андрея Каргинова, Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

View this post on Instagram ⚒Команда механиков «КАМАЗ-мастер» состоит из специалистов способных в полевых условиях сделать не только профилактику грузовика, но и необходимый ремонт сложнейших узлов и агрегатов💪🏻 #kamazmaster #kamaz #bankvtb#rostec #1c #totalrussia #redbull #tatneft #GoodYear#palfinger A post shared by Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport) on Sep 2, 2020 at 11:10pm PDT

Пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев не выступит в следующем году в качестве пилота. Он будет ассистировать Чагину «в решении всех организационных и технических задач».