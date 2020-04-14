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Первый больной с коронавирусной инфекцией скончался в Калмыкии, это пожилой человек, который имел патологии, сообщил во время прямой трансляции в соцсетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Ранее сообщалось, что Кикенов начал работу в обсерваторе в Элисте для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекции, и свои ежедневные эфиры он проводит из госпиталя.

«Погиб один больной в инфекционной больнице, больной был возрастной, с сопутствующей патологией», — сказал Кикенов.

Ранее сообщалось, что по данным оперштаба на 13 апреля, в республике было 32 больных с COVID-19, один из них ребенок.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

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