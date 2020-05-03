Пятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Калмыкии. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил оперативный штаб республики.

«В тяжелом состоянии ― восемь человек, из них четыре ― на ИВЛ. Умерших ― пять человек», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что за последние сутки в Калмыкии не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, при этом трое пациентов выздоровели, общее количество вылечившихся в регионе достигло 49 человек.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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