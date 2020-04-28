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Еще четыре человека за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших в регионе 37, сообщил во время прямой трансляции в соцсетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Как сообщал Кикенов, на 27 апреля в регионе было зарегистрировано 167 случаев инфекции, выздоровело 33 человека, трое скончались

«Всего зарегистрировано 183 случая заболеваний, 37 с выздоровлением выписаны, из них двое детей», — сказал Кикенов. Таким образом, количество вылечившихся увеличилось на четыре человека, а новых случаев выявлено 16.

По словам Кикенова, в стационарах на лечении находится 117 человек, пятеро — в тяжелом состоянии, двое из них — на аппарате ИВЛ.

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