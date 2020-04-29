Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 12 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 апреля, на сайте правительства региона.

Данное решение Алиханов принял после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным ранее в этот день.

«Все мы видим, что растет число заболевших и инфицированных. В наших силах побороть вирус. Для этого надо просто остаться дома», — заявил глава региона.

При этом он добавил, что в регионе также вводится масочный режим, который обязывает жителей носить защитные маски при нахождении в общественных местах и транспорте.

Кроме того, с 29 апреля в Калининградской области смогут открыться непродовольственные магазины, которые находятся в отдельно стоящих зданиях. Однако торговые центры, парикмахерские и салоны красоты начнут работу не ранее 12 мая, говорится в заявлении.

Ранее власти Калининградской области отменили все массовые мероприятия до 17 мая из-за угрозы распространения коронавируса. К ним относятся концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и парады. Также запрещено курение кальянов в любых помещениях.

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