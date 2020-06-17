Власти Калининградской области планируют с 22 июня отменить режим обсервации для всех прибывающих в регион. Об этом в среду, 17 июня, заявил губернатор области Антон Алиханов.

«В ближайшее время (ориентир 22–24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей)», ― написал он на своей странице в Instagram.

Также Алиханов отметил, что в настоящее время обсуждается необходимость предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе с 21 июня для туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе. у всех приезжающих в край будут измерять температуру и брать тесты на COVID-19. При этом ограничений по передвижению не будет

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 553 301 человек, умерли 7478 пациентов, выздоровели ― 304 342.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.