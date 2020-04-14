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Калининградские власти с 16 апреля ужесточают меры по контролю за передвижением жителей из-за угрозы распространения COVID-19, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«С четверга, 16 апреля, необходимо будет документально подтверждать свой путь на работу. Новая мера принята региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией и закреплена указом губернатора Калининградской области», — говорится в сообщении.

Жителям региона, которые покинули свою квартиру, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Дети, не достигшие 14-летнего возраста, должны выходить на улицу в сопровождении законных представителей.

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Пребывание жителей региона вне места проживания или передвижение на личном или общественном транспорте подтверждается справкой, которую выдает работодатель, или служебным удостоверением, а также справкой, выданной для осуществления добровольческой деятельности. Использование таких документов допускается только для исполнения служебных обязанностей.

Перемещение жителей на территории Калининградской области при наличии документа, удостоверяющего личность, возможно в случаях обращения за экстренной медпомощью, следования к ближайшему магазину, для выгула домашних животных, выноса мусора, а также следования на личном автомобиле на дачу для соблюдения режима самоизоляции.

По информации штаба, к 14 апреля на COVID-19 обследовано 8,2 тысячи человек, из них выявлено 79 случаев заражения (из них 24 человека выздоровели), один мужчина 1950 года рождения скончался, остаются под медицинским наблюдением 680 человек, в том числе 19 в условиях обсерватора.

Режим самоизоляции из-за COVID-19 объявлен в Калининградской области 31 марта. С 28 марта в регионе была приостановлена работа всех досуговых, развлекательных и спортивных заведений и учреждений, торговых центров, салонов красоты и парикмахерских, точек общепита, за исключением доставки заказов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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