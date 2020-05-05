Несмотря на нехватку медицинских работников в Калининградской области, региональных студентов-медиков не будут привлекать к работе с коронавирусными больными. Об этом заявил в понедельник, 4 мая, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, сообщает «РИА Новости».

Дефицит медицинских кадров наблюдался в регионе еще до начала распространения COVID-19, отметил министр.

Ранее 4 мая Кравченко уже сообщал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала отказались работать в период борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в Калининградской области.

25 апреля стало известно, что врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами.

По данным портала стопкоронавирус.рф на понедельник, в Калининградской области зафиксированы 524 пациента с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 114 человек, девять пациентов умерли.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

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