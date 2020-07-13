Власти самого крупного штата в США Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений.

Кроме того, в округах с наиболее неблагоприятной ситуацией на три дня вводится запрет на работу торговых центров, парикмахерских, церквей, фитнес-центров и офисов компаний, не связанных с критически важной общественной деятельностью.