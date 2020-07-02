Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом постановил из-за уровня распространения коронавирусной инфекции закрыть внутренние помещения ресторанов, кино, зоопарков и музеев в ряде округов, где проживает около 70% населения штата.

«COVID-19 продолжает распространяться пугающими темпами. С настоящего момента 19 округов должны прекратить работу внутренних помещений в следующих отраслях: ресторанах, винодельнях, кинотеатрах, семейно-досуговых центрах, зоопарках, музеях, салонах для игры в карты. Бары должны полностью прекратить работу», — написал губернатор в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, Ньюсом рекомендовал жителям штата избегать случаев скопления людей, носить маски и соблюдать дистанцию. По его словам, на выходных, когда страна будет праздновать День независимости, все места для стоянки автомобилей на государственных пляжах в южной части штата и в районе залива Сан-Франциско будут закрыты.

Ранее в Калифорнии отмечались рекордные показатели заражения коронавирусной инфекцией за сутки. В понедельник в штате было выявлено 6367 новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии в регионе коронавирус был обнаружен более чем у 220 тысяч человек, 5980 пациентов скончались. Ранее сообщалось, что не менее четырнадцати американских штатов на фоне роста заболеваемости коронавирусом решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID-19, приостановив или свернув соответствующие планы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.