Алексей Богдановский. Суд присяжных по делу российского гражданина Евгения Никулина возобновился в Калифорнии, суд ведет трансляцию в режиме видеоконференции.

Суд установил, что не менее шести из 12 присяжных готовы участвовать в процессе лично, несмотря на ограничения по коронавирусу, и обвинение продолжило изложение дела с вызовом свидетелей.

Судья Уильям Элсап особо подчеркнул важность того, чтобы ограничения по коронавирусу соблюдались, но на участниках процесса в момент дачи показаний не было масок.

«Я хочу, чтобы жюри видело их лица, чтобы вы могли решить, лгут они или нет», — сказал судья, обращаясь к присяжным.

Процесс открылся в марте, но через несколько дней прервался из-за эпидемии коронавируса, которая нарушила работу судов в США. Процесс несколько раз переносили.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

Обвинение считает, что Никулин взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox, чтобы украсть данные пользователей, а затем пытался продать их. Он также заходил в профиль работника LinkedIn, чтобы осуществить взлом, пользуясь украденным именем пользователя и паролем, считает обвинение.