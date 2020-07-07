Полиция города Мартинес в штате Калифорния разыскивает двоих белых людей, которые предприняли попытку закрасить появившийся на асфальте антирасистский лозунг Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), сообщил телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, слоган, под которым в США с конца мая проходили протесты против расизма, появился на асфальте в городе с разрешения местных властей. На видеозаписи, размещенной очевидцем в YouTube и распространенной местной полицией, видно, как белая женщина пытается закрасить черной краской большие желтые буквы на асфальте, стерев таким образом надпись, а сопровождающий ее белый мужчина заявляет, что никакого расизма нет.

«Мы устали от всех этих историй, вот что не так. Историй о жестокости полиции, историй о притеснениях, историй о расизме. Это ложь», — говорит мужчина на видеозаписи, когда его спрашивают, что не так.

Видно, что прохожие пытаются протестовать против закрашивания слогана, однако мужчина вступает с ними в словесную перепалку, а женщина продолжает закрашивать буквы. «Почему не все жизни имеют значение? Я считаю, что ваша жизнь имеет такое же значение, как моя», — заявляет мужчина.

По всей видимости, является сторонником действующего американского президента Дональда Трампа: на его красной футболке можно разглядеть надписи «Trump» и «Four More Years», призывающие к переизбранию Трампа на пост главы государства. По сообщению телеканала, к моменту, когда на место прибыла полиция, мужчина и женщина уже его покинули.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.