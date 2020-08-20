Вертолет, тушивший природные пожары, разбился в среду в Калифорнии, пилот погиб, сообщили в департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

«Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга… Пилот был единственным человеком на борту вертолета, и он не выжил», — говорится в сообщении.

Причины аварии расследуются.

В последние дни в Калифорнии на фоне аномальной жары складывается тяжелая ситуация с природными пожарами. Несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации в связи с распространением природных пожаров в центральной части штата.