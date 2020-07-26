Протестующие в городе Окленд в американской Калифорнии подожгли здание местного суда, разбили окна полицейского участка и нападали на офицеров полиции.

Antifa has set a fire in the Alameda County courthouse in Oakland, CA. pic.twitter.com/MNWrpHgJ2u — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 26, 2020

Согласно правоохранителям, демонстранты бросали «опасные снаряды» в офицеров, а также разбили окна полицейского участка и разрисовали граффити стены здания. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, установленные полицией.

По данным местного телеканала KRON, в протестах участвуют около 600 человек. На данный момент ни о каких задержаниях не сообщается.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.