Один человек ранен в результате инцидента с огнестрельным оружием на базе морской пехоты в Калифорнии, сообщает командование Корпуса морской пехоты США.

«Один человек причинил себе огнестрельное ранение примерно в 8.30 (18.30 мск). В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь, затем он будет доставлен в медицинское учреждение. На данный момент о других пострадавших не сообщается. Инцидент расследуется», — говорится в сообщении командования в Twitter.

Уточняется, что приказ «всем в укрытие», объявленный на базе после инцидента, уже отменен.

По данным из открытых источников, база Twentynine Palms (29 пальм), где произошел инцидент, является самой большой базой морской пехоты в США, где находится около 10 тысяч человек.