Под вздутием живота обычно понимают чрезмерное скопление газов в кишечнике, оно может быть и временным, и постоянным. Во втором случае это считается патологическим состоянием, которое может указывать на начало или развитие заболевания.

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Вздутие живота может вызывать обычный запор, гастропарез, глютеновая болезнь. Часто газы в кишечнике скапливаются при дисбактериозе, синдроме раздраженного кишечника, панкреатите, то есть при заболеваниях, которые нарушают процесс нормального переваривания.

У женщин в предменструальный период может наблюдаться вздутие живота из-за прилива крови к области малого таза и увеличения матки, которая сдавливает кишечник и мешает свободному отхождению газов.

Однако, по данным Британской онкологической ассоциации, подобный симптом может сигнализировать и о раке кишечника. Речь идет об асците – состоянии, при котором в животе скапливается не воздух, а жидкость. Асцит, в свою очередь, является одним из первых признаков развития рака.

В любом случае, причину вздутия необходимо выяснить и пройти соответствующее лечение, отмечают медики.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) ранее назвала возможные признаки рака желудка, связанные с приёмом пищи. Так, не стоит оставлять без внимания чувство слишком быстрого насыщения. Вздутие живота и трудности при глотании также находятся в списке предупреждающих знаков. К другим симптомам рака желудка могут относиться несварение желудка, частая отрыжка, тошнота, боль в животе, рвота, в которой появляется кровь.