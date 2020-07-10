Как рассказала доктор медицинских наук Марина Стенина неприятный запах пота, исходящий от тела человека, на самом деле, может быть признаком рака, но не на ранней стадии болезни.

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— Более того, в таких случаях обычно речь идет о далеко зашедших, некурабельных (неизлечимых) случаях, — сказала она.

Кроме того, необычный запах может быть запахом заболеваний желудка, кариеса, гнойных ран, то есть это общий симптом тяжелых состояний, подчеркнула врач. При этом специфических запахов, которые помогали бы нам отличить именно ракового пациента, не существует, считает Стенина.

Рак на ранней стадии не дает и болевого синдрома: боль возникает, когда опухоль выходит за пределы органа. А кровотечения или кровянистые выделения появляются уже в процессе разрушения опухоли, то есть на самых поздних стадиях.

Существуют тревожные симптомы, которые могут быть признаком онкозаболеваний.

К ним обычно относят резкую необоснованную потерю веса; температуру, которая держится длительное время без видимых причин; припухшие лимфатические узлы; постоянный кашель и осиплость голоса; незаживающие язвы и изменение вида родинок, а также их рост и появление новых.

Как ранее рассказала врач-дерматолог Иринa Скорогудаева, при онкологических заболеваниях человек начинает больше потеть, a у телa появляется специфический «запах несвежего мяса». А от людей, страдающих сахарным диабетом, часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками. При проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака. Еще запах тела может меняться из-за перестройки гормонального фона в период менопаузы.