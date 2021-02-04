Доброго времени суток! В этой статье я расскажу, какие страны стоит посетить зимой, весной, летом и осенью в 2021 году и в каких странах вы сможете хорошо отдохнуть в свой долгожданный отпуск.

Зимой

Конечно же, стоит полететь в Египет. Что касается погодных условий, то погода в Египте будет комфортной, около 24-27 градусов тепла. Море в Египте — теплое всегда, так что не думайте, что вы там замерзнете. Есть небольшой минус лететь зимой — это северный ветер. Подбирайте отель, который будет закрыт от северного ветра. Что касается достопримечательностей, то обязательно вам стоит съездить на экскурсии в Каир (посмотреть пирамиды), на морскую прогулку (посмотреть кораллы) и в пустыню (покататься на квадроциклах, на баги, на верблюдах и посмотреть бедуинскую деревню), более подробно подскажут много гидов.

Весной

Лучше всего посетить остров Кипр. Погода в это время будет комфортной и отдых будет спокойным. Еда в это время будет очень вкусной, здесь вы сможете увидеть огромное разнообразие морских продуктов. Посетить стоит остров Пафос (там вы сможете увидеть древние гробницы, походить по археологическому парку, где находятся остатки замков, и рассмотреть древние мозаики)

Летом

Летом можно выбрать Испанию. Хорошо, что можно выбрать регион, который больше вам подойдет: северный или южный. Погода летом будет около 25 градусов тепла. Температура воды будет примерно такой же, так что купаться и загорать очень тело и комфортно. Самый популярный город — Барселона. Здесь можно и полежать на пляже, а также увидеть интересные достопримечательности. Огромное количество музеев, есть интересный Готический квартал. Можете научиться танцевать фламенко, посмотреть город с высокой башни собора Саграда Фамилия. В общем, прогуляться там будет очень интересно.

Осенью

Португалия. В это время будет царить настоящая весна. Если вы любите серфинг, то вы как раз сможете поймать волну в это время. Если вы любите город, то очень классно будет покататься по городу на известном желтом трамвае, который будет возить вас по всему городу. Только на него нужно будет купить билет заранее, так как этот трамвай один, его номер 28.