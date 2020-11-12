Чрезмерное потоотделение может указывать на развитии болезни Паркинсона, сообщили эксперты APDA. Это нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется целым рядом моторных и немоторных проявлений.

руки

У болезни Паркинсона есть несколько ключевых признаков. Речь идет о треморе (трясутся руки), брадикинезии, нарушении походки.

По данным американских медиков, на начальных стадиях заболевания нередко появляется сильная потливость без видимой причины. Чаще всего в этом случае сильно потеет верхняя часть тела, и на это стоит сразу обратить внимание, потому что при первичном гипергидрозе (о нем речь пойдет ниже) потеет все тело.

Медики называют повышенную потливость гипергидрозом. Организм работает так: когда нам жарко, мы волнуемся или активно чем-либо занимаемся, мозг отдаёт сигнал «потеть», чтобы мы не перегревались. Потовые железы шире открывают протоки, потоотделение усиливается.

Если мы остыли, пота выделяется меньше, а протоки закрываются. Первичный гипергидроз обычно передаётся по наследству.

Ещё бывает вторичный гипергидроз, и он как раз указывает на возможные болезни. Это может быть сахарный диабет, гипертиреоз (заболевание щитовидной железы), сердечные и легочные заболевания, лейкоз, ожирение. У женщин после 45 лет причиной сильной потливости может быть менопауза. При вторичном гипергидрозе потеет почти вся поверхность тела.

И еще: Специя, которая очистит кровь от лишнего сахара.