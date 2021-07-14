По статистике велосипеды являются наиболее угоняемыми транспортными средствами в мире. Эти данные заставляют еще раз задуматься о безопасности и приобретении надежного замка для велосипеда. Интернет-магазин Bikeway предполагает приобрести замки различного типа запирания по самым доступным ценам в Украине.

Функциональное назначение замков для велосипедов

Велосипедные замки покупают для фиксации транспортного средства на уличной парковке. В зависимости от конструкции замки могут блокировать колеса и закреплять байк у вертикальной конструкции, роль последней чаще выполняет столб или ограждение.

Велосипеды без защиты очень быстро становятся добычей воров. Часто причиной ситуации является халатность владельца, который решает на 2 минутки забежать в магазин. Поиски пропавшего велосипеда усложняются тем, что на нем часто отсутствуют какие-либо опознавательные знаки (номер на раме воры стараются максимально быстро сточить).

Редкий владелец, приобретая велосипед в Украине или за границей, длительное время хранит его паспорт. В результате, кроме внешнего сходства нет никаких способов определить принадлежность велосипеда его владельцу.

К сожалению, в Украине активное использование городских велосипедов только набирает популярность, оборудованных мест парковки критически не хватает и байки приходится парковать в технически неподходящих местах.

Преимущества приобретения велосипедного замка

Современный рынок велосипедных замков в Украине предлагает самые различные модели, которые отличаются конструкцией, размером, ценой. Вы можете приобрести U-образный, кодовый, с тросом, фиксирующий колеса или цепной замок. Все они достаточно компактны и надежны, легко помещаются в велосипедную сумку.

Однако одного приобретения замка для велосипеда будет мало, потребуется соблюдение элементарных правил безопасности.

Паркуйте велосипед (по возможности) на специальных охраняемых площадках.

Выбирайте место так, чтобы оно хорошо освещалось, особенно этот совет актуален, если велосипед будет оставлен на ночь.

При фиксации байка замком оцените надежность опоры, она должна быть крепкой и негнущейся.

Тщательно продумайте место хранения, если речь идет о многоквартирном доме. Использование тамбурного коридора — плохая идея, поскольку в нем нет вертикальных конструкций для крепления замка.

Эти простые советы в комплекте с надежным замком станут залогом безопасности вашего велосипеда.