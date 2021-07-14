По статистике велосипеды являются наиболее угоняемыми транспортными средствами в мире. Эти данные заставляют еще раз задуматься о безопасности и приобретении надежного замка для велосипеда. Интернет-магазин Bikeway предполагает приобрести замки различного типа запирания по самым доступным ценам в Украине.
Функциональное назначение замков для велосипедов
Велосипедные замки покупают для фиксации транспортного средства на уличной парковке. В зависимости от конструкции замки могут блокировать колеса и закреплять байк у вертикальной конструкции, роль последней чаще выполняет столб или ограждение.
Велосипеды без защиты очень быстро становятся добычей воров. Часто причиной ситуации является халатность владельца, который решает на 2 минутки забежать в магазин. Поиски пропавшего велосипеда усложняются тем, что на нем часто отсутствуют какие-либо опознавательные знаки (номер на раме воры стараются максимально быстро сточить).
Редкий владелец, приобретая велосипед в Украине или за границей, длительное время хранит его паспорт. В результате, кроме внешнего сходства нет никаких способов определить принадлежность велосипеда его владельцу.
К сожалению, в Украине активное использование городских велосипедов только набирает популярность, оборудованных мест парковки критически не хватает и байки приходится парковать в технически неподходящих местах.
Преимущества приобретения велосипедного замка
Современный рынок велосипедных замков в Украине предлагает самые различные модели, которые отличаются конструкцией, размером, ценой. Вы можете приобрести U-образный, кодовый, с тросом, фиксирующий колеса или цепной замок. Все они достаточно компактны и надежны, легко помещаются в велосипедную сумку.
Однако одного приобретения замка для велосипеда будет мало, потребуется соблюдение элементарных правил безопасности.
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Паркуйте велосипед (по возможности) на специальных охраняемых площадках.
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Выбирайте место так, чтобы оно хорошо освещалось, особенно этот совет актуален, если велосипед будет оставлен на ночь.
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При фиксации байка замком оцените надежность опоры, она должна быть крепкой и негнущейся.
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Тщательно продумайте место хранения, если речь идет о многоквартирном доме. Использование тамбурного коридора — плохая идея, поскольку в нем нет вертикальных конструкций для крепления замка.
Эти простые советы в комплекте с надежным замком станут залогом безопасности вашего велосипеда.