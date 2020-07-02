Полиция Израиля сообщила, что на контрольно-пропускном пункте Каландия под Иерусалимом задержан палестинец с ножом, который планировал теракт.

«Около Иерусалима на контрольно-пропускном пункте Каландия сотрудники службы безопасности остановили мужчину, который вел себя подозрительно. Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он бросил на пол нож», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Подозреваемого немедленно арестовали и допросили. «Было подтверждено, что он планировал совершить террористический акт на контрольно-пропускном пункте», — сообщила полиция.

В районе КПП усилены меры безопасности.