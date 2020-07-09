Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1650 за сутки и достигло 34 825, еще четыре пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 348, сообщает министерство здравоохранения.

По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 16 025. В тяжелом состоянии находятся 122 пациента, из них 39 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 452 человека уже выздоровели.

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.

В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.