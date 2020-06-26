Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 400 за сутки и достигло вечером в пятницу 22 800, пять пациентов с таким диагнозом скончались, число жертв достигло 314, сообщило министерство здравоохранения.

По данным министерства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 5614 человек, 46 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 28 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 16 872 пациента выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.