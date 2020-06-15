Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 182 за сутки и составило в понедельник 19 237, два пациента с таким диагнозом скончались, количество жертв достигло 302, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, сейчас в стране коронавирусом больны 3520 человек, 35 человек в тяжелом состоянии, 25 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 415 пациентов выздоровели.

В пятницу правительство Израиля утвердило новые поправки к режиму чрезвычайной ситуации, разрешающие с 14 июня проведение свадеб и религиозных церемоний в закрытых помещениях с участием до 250 человек при условии, что на каждого присутствующего приходится не менее 2 квадратных метров площади.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.