Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 288 с вечера вторника и составило к вечеру среды 19 783, один пациент с таким диагнозом скончался, количество смертей достигло 303, сообщило министерство здравоохранения страны.

По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3993 человека, 36 человек — в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 487 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.