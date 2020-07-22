Число случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло за сутки на 2136 и составило к вечеру среды 55 695, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 430, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным минздрава, на текущий момент в стране больны 32 060 человек, в тяжелом состоянии находятся 273 пациента, из них 78 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 23 205 человек уже выздоровели.

Из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажёрных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия Кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения.