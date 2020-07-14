Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 2 112 за сутки, еще шесть пациентов с таким диагнозом скончались, сообщает министерство здравоохранения.

Накануне сообщалось о выявлении 1578 случаев коронавируса за сутки.

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 22 324, общее число случаев коронавируса достигло 42 360, общее число умерших – 371 человек. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 56 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 665 человек уже выздоровели.

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений.