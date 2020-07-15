Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1308 за сутки и составило вечером в среду 43 668, еще четыре пациента с таким диагнозом скончались, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 23 399, общее число умерших – 375 человек. В тяжелом состоянии находятся 205 пациентов, из них 57 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 894 человека уже выздоровели.

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничили количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, комиссия Кнессета по коронавирусу отменила часть ограничений, разрешив работу бассейнов и спортзалов.

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