Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 668 за сутки и достигло вечером в четверг 22 400, еще один пациент с таким диагнозом скончался, число жертв достигло 309, сообщило министерство здравоохранения.

По данным ведомства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6084 человека, 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 16 007 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.