Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 258 с вечера понедельника и составило к вечеру вторника 19 495, при этом ни один пациент с таким диагнозом не скончался, количество жертв осталось прежним — 302, сообщило министерство здравоохранения страны.

Согласно информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом больны 3744 человека, 39 человек в тяжелом состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

При этом 15 449 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.