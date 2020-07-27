Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле возросло за сутки на 1817 и составило в понедельник вечером 63 581, еще шесть больных с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 474, сообщает министерство здравоохранения.

По данным министерства, сейчас в стране больны 35 982 человека, в тяжелом состоянии находятся 310 пациентов, из них 96 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 27 125 человек уже выздоровели.

Из-за роста заболеваемости правительство Израиля ранее приняло решение о закрытии пляжей, бассейнов, тренажерных залов и ресторанов, однако на этой неделе комиссия кнессета по коронавирусу последовательно отменила эти ограничения.