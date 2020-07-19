Полиция задержала около 30 человек за нарушение порядка на акциях протеста, прошедших в субботу вечером в Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает полиция.

Массовые антиправительственные демонстрации прошли поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывали дороги, требуя отставки премьера.

«В Тель-Авиве были задержаны 13 человек, в Иерусалиме — 15», — сказал Mpravda.com представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Как сообщает пресс-служба полиции, демонстранты после завершения акции начали блокировать дороги, произошли столкновения с полицией. Протестующие поджигали мусорные баки, нападали на полицейских, в частности, распылили слезоточивый газ в одного из стражей порядка.

В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьера. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе «Walla!». Ему выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Биньямина Нетаньяху по делам «2000» и «1000».