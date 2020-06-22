Правительство Израиля на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом приняло решение об увеличении штрафа за отсутствие медицинских масок, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал кабинет по вопросам коронавируса, чтобы обсудить немедленные шаги, необходимые для продолжения борьбы с пандемией COVID-19, использование цифровых средств для остановки заболеваемости и вероятный сценарий», — сообщает пресс-служба.

В ходе заседания кабинета под руководство Нетаньяху был принят ряд решений, которые вступают в силу немедленно. В частности, повышение штрафов: за отсутствие маски штраф составит 500 шекелей (около 10 тысяч рублей — ред.) — ранее он составлял 200 шекелей.

Также было принято решение о немедленной проверке населенных пунктов из списка потенциальных «зон ограниченного доступа» по каждому случаю заметного роста заболеваемости; защите групп риска, в частности продолжение проведения анализов на вирус и защита домов престарелых.